Secondo indiscrezioni Giorgia Soleri avrebbe avuto un’altra relazione prima del suo addio ufficiale a Damiano David.

La relazione tra Giorgia Soleri e Damiano David è naufragata tra un’ondata di gossip a seguito dell’avvistamento del cantante in compagnia di Martina Taglienti. Secondo indiscrezioni però sarebbe stata la Soleri ad avere una relazione con un imprenditore già da alcuni mesi prima che esplodesse il gossip sul conto suo e di Damiano (costringendoli di fatto ad annunciare il loro addio).

“La Soleri non si è strappata i capelli per Damiano perché si vocifera che abbia da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico. L’imprenditore, tra l’altro, pare, dopo le ultime agghiaccianti dichiarazioni, l’abbia pure mollata”, ha fatto sapere l’esperto di gossip Amedeo Venza attraverso i social.

Giorgia Soleri

Giorgia Soleri: il gossip sulla relazione

Giorgia Soleri e Damiano David hanno annunciato pubblicamente il loro addio e la modella ha anche specificato che quella tra lei e il cantante sarebbe stata una relazione aperta. In tanti sono rimasti stupiti nell’apprendere la notizia, soprattutto ora che si vocifera che sarebbe stata proprio Giorgia Soleri ad aver avuto un relazione prima che finisse la sua storia con Damiano.

Dopo l’addio al cantante la modella aveva espresso pubblicamente il suo dispiacere per come il cantante aveva gestito la questione (ossia finendo per essere avvistato mentre baciava Martina Taglienti). Sulla questione emergeranno ulteriori sviluppi?

