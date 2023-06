Aurora Ramazzotti ha mostrato orgogliosa la nuova tutina che è stata regalata a suo figlio, il piccolo Cesare.

Il 30 marzo scorso Aurora Ramazzotti è diventata mamma per la prima volta e, attraverso i social, non ha perso occasione per aggiornare i fan sulla sua maternità e sull’arrivo del piccolo Cesare.

In queste ore la figlia di Michelle Hunziker ha mostrato via social la tutina indossata dal bambino e su cui era scritto: “Mio nonno è il più bello del mondo”. Sulla tutina era stampata anche la foto di Eros Ramazzotti e ovviamente ha fatto il pieno di like da parte di fan, amici e colleghi.

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti: la tutina del figlio Cesare

Aurora Ramazzotti ha fatto il pieno di like sui social mostrando l’ultima tutina che è stata regalata a suo figlio, il piccolo Cesare, e che era un chiaro omaggio al nonno Eros Ramazzotti. Il cantante avrà apprezzato il capo d’abbigliamento regalato a suo nipote?

Il cantante non ha fatto segreto – così come la sua ex moglie, Michelle Hunziker – di essere estasiato per la nascita del suo primo nipote e in tanti, tra i fan, non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del piccolo Cesare in famiglia.

Riproduzione riservata © 2023 - DG