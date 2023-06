Cristina D’Avena ha rotto il silenzio sui suoi scatti bollenti in costume da bagno e sul suo rapporto con il suo aspetto.

Cristina D’Avena ha conquistato il pubblico italiano con la sua voce e le sue canzoni, ma negli ultimi anni ha fatto parlare di sé anche per alcuni scatti in costume da bagno che hanno finito per attirare l’attenzione dei fan sui social. Intervistata dal Corriere della Sera la cantante ha detto:

“In realtà mi è sempre piaciuto mostrare la mia femminilità, anche ai concerti, le mie forme. Meno le gambe, infatti indosso gonne lunghe (…) Premessa: non ho ricevuto proposte indecenti. Complimenti coloriti sì, e fanno piacere alla mia età”, ha ammesso, e ancora: “C’è chi vorrebbe “puffarmi” e chi avrebbe “perso qualche diottria” solo a guardarmi. Qualcuno mi attribuisce “elisir di giovinezza”, altri si dichiarano innamorati da quando erano bambini, ma ora non solo per le canzoni. Sappiate che per alcune foto ho usato filtri migliorativi”.

Cristina D’Avena: le foto bollenti

Cristina D’Avena è stata un idolo dei teenagers grazie alle sigle dei cartoni animati da lei cantante, ma lei stessa ha ammesso che il suo pubblico la apprezzerebbe anche per il suo aspetto. In merito al suo rapporto con l’estetica, la cantante ha dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia e ha precisato:

“Sono tutta al naturale ma non giudico chi l’ha fatto. Oggi c’è una tendenza prematura all’imitazione, ragazze che a 18 anni si sentono già insicure. Eppure le imperfezioni ci rendono uniche, perché correggerle? Ma se le star dei social esibiscono solo doti fisiche… Io ho qualche chilo in più ma non mi odio. Quando posso vado in palestra”. Cristina D’Avena è legata da moltissimi anni a Massimo Palma, ma i due hanno sempre cercato di proteggere la loro privacy e la loro vita insieme.

