Flavio Insinna ha annunciato pubblicamente il suo addio a L’Eredità. Al suo posto subentrerà come conduttore Pino Insegno.

Dopo 5 anni d’onorato servizio Flavio Insinna ha detto addio a L’Eredità. Nella prossima stagione del programma il conduttore sarà Pino Insegno. Al termine dell’ultima puntata dello show, Insinna ha salutato commosso il pubblico tv e ha dichiarato:

“Quindi io ringrazio tutte, tutti quelli che rendono possibile L’Eredità e il grazie gigante è quello per voi. Se mi dovessero chiedere non la parola della ghigliottina di questa sera, ma la mia eredità, la mia eredità siete voi. La vostra voglia di essere qua, comunque, sempre, con la piaggia, con il sole, ritrovarsi qua, l’appartenenza, la fedeltà, l’amicizia, la voglia di giocare, di partecipare tutti insieme”, e ancora: “Se mi dovessero chiedere “ma qual è la tua eredità?” è quella frase là, quella bellissima: “Flavio, tu ceni a casa mia”. Grazie, grazie, grazie, davvero, con tutto il cuore. Grazie, voi cenate nel mio cuore”.

Flavio Insinna

Flavio Insinna: l’addio a L’Eredità

Flavio Insinna ha commosso e stupito il pubblico tv annunciando il suo addio a L’Eredità dopo 5 anni.

Al posto del conduttore dalla prossima edizione del programma vi sarà Pino Insegno, e in tanti sono curiosi di sapere come se la caverà il celebre volto tv al timone dello show. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan de L’Eredità – che in queste ore stanno inviando i loro messaggi d’ammirazione e affetto a Insinna sui social – non resta che attendere ulteriori sviluppi.

