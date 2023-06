Antonino Spinalbese ha postato sui social la sua prima foto in compagnia di Carolina Stramare, ma a seguire l’ha cancellata.

Da mesi si vocifera di una presunta liaison tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare e, nelle ultime ore, è stato lo stesso hair stylist a postare uno scatto in bianco e nero in cui era ritratto al fianco dell’ex Miss. Antonino ha subito rimosso lo scatto in questione, e non è dato sapere il perché della vicenda. L’ex fidanzato di Belen al momento non ha ancora rotto il silenzio in merito alla liaison.

Antonino Spinalbese: la foto con Carolina Stramare

Antonino Spinalbese ha stupito tutti postando la sua prima foto in compagnia di Carolina Stramare e, a seguire, cancellandola dai social. L’hair stylist e la modella farebbero coppia fissa ormai da alcuni mesi, ma ancora non si sono decisi a uscire allo scoperto.

Per l’hair stylist potrebbe trattarsi della prima storia importante dopo la fine della sua relazione con Belén Rodriguez (con cui nel 2021 ha avuto sua figlia, Luna Marì). In tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e si chiedono se Antonino si deciderà finalmente a vivere la sua liaison con la nuova fidanzata alla luce del sole.

