Il weekend appena trascorso è stato ricco di sorprese nel mondo vip. Vediamo di quali si tratta e quali sono stati i gossip più discussi.

Il weekend del 19 giugno è stato ricco di sorprese e gossip nel mondo vip. Dai fiori d’arancio (di Virginia Mihajlovic) agli omaggi in onore di Raffaella Carrà (che avrebbe compiuto 80 anni), scopriamo quali sono state le notizie più discusse e chiacchierate sui social.

Le news di gossip del weekend

Il 17 giugno Virginia Mihajlovic è convolata a nozze con lo storico fidanzato Alessandro Vigliacco, padre di sua figlia Violante. A dicembre scorsa Virginia ha dovuto fare i conti con la dolorosa scomparsa di suo padre Sinisa, a cui ha dedicato spesso le sue commoventi parole via social.

Sui social intanto ha fatto discutere il nuovo tatuaggio fatto da Fedez in onore di sua figlia Vittoria. Il risultato non sembra esser stato quello sperato dal rapper…

Altra polemica che ha preso piede sui social è stata quella che ha interessato Sonia Bruganelli che, a quanto pare, continuerebbe a prendere aerei privati anche dopo la sua separazione da Paolo Bonolis. La vicenda ha sollevato una vera e propria bufera.

Il 18 giugno 2023 Raffaella Carrà avrebbe compiuto 80 anni. In tutto il mondo si sono tenuti omaggi alla celebre conduttrice e showgirl (scomparsa il 5 luglio 2021 a causa di un cancro ai polmoni).

Il weekend è stato segnato da un grave lutto per Alessandra Tripoli, che ha annunciato pubblicamente di aver perso sua madre con un commovente sfogo via social. In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le loro condoglianze alla ballerina.

