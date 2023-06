Dopo la separazione da Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ancora protagonista. In vacanza col figlio in… jet privato.

Continua a far parlare di sé Sonia Bruganelli. Dopo aver annunciato la separazione con Paolo Bonolis ma, nonostante tutto a vivere momenti di complicità come delle cene fra amici con lui, la donna ora torna al centro dell’attenzione per una vacanza e per aver usato, di nuovo come in passato, un jet privato per muoversi…

Sonia Bruganelli vola in vacanza in jet privato col figlio

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Dopo la separazione annunciata con Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è ancora al centro dell’attenzione, In questo caso per un fatto che, già in passato, aveva fatto discutere: l’uso di mezzi privati per spostarsi. Nello specifico di un jet che la donna, e suoi figlio, sembra abbiano utilizzato di recente per andare in vacanza.

Sui social, precisamente su Instagram, la donna ha condiviso una foto in cui ha immortalato il figlio Davide. Il 19enne è seduto in un auto con autista accanto a lei. Alle sue spalle, dal finestrino della macchina, si vede chiaramente il jet sulla pista di atterraggio col portellone ancora aperto: i due sembrano essere appena atterrati alle Baleari.

“Primo assaggio di vacanze per me e per Davide”, ha scritto la bella Sonia taggando poi degli amici e aggiungendo: “Arriviamo”.

Insomma, ancora una volta, Sonia non si fa problemi e non bada a spese. Non ha mai esitato a mostrare il lusso in cui vive e le comodità che si può permettere. Evidentemente la separazione da Bonolis, per ora, non ha portato nessun tipo di “svantaggio” economico…

Di seguito anche un post Instagram in chiave vacanza per la Bruganelli:

