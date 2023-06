Sui social gaffe di Giulia De Lellis che facendo riferimento ad un video di Francesca Pascale… sbaglia tempistiche.

Sebbene il senso delle sue parole fosse generico e il tema ben chiaro, Giulia De Lellis ha comunque compiuto una gaffe in queste ore. La nota influencer “se l’è presa” con il giornalista Piero Ricca e Francesca Pascale, per via di alcune domande che all’ex volto di Uomini e Donne sono sembrate inopportune specie perché, secondo lei, avvenute nel giorno dei funerali di Silvio Berlusconi. Peccato che le cose non stessero esattamente così…

Giulia De Lellis la gaffe con Francesca Pascale protagonista

Giulia De Lellis

Ebbene sì, perché la De Lellis, con una storia Instagram che riportava un faccia a faccia tra il giornalista e la Pascale, ex del Cavaliere, ha commentato con fare disgustato l’accaduto pensando che il tutto fosse avvenuto nel giorno del funerale di Silvio Berlusconi.

Nel filmato condiviso si vede Piero Ricca fare domande sulla propria sessualità a Francesca Pascale in riferimento proprio alla storia passata con l’ex Premier. “Lei era lesbica già quando abitava con Berlusconi?”, la domanda inopportuna dell’uomo.

Da qui la reazione di Giulia: “Vomito, mi ha rovinato la mattinata. Ho il nervoso, mi fa schifo. Ma poi fuori da un funerale, ma davvero fa la gente?”.

Un pensiero che sarebbe stato più che leggittimo se non fosse che quel filmato, come poi le faranno notare alcuni seguaci, fosse di diverso tempo prima ad una manifestazione per i diritti della comunità LGBTQ+.

Il pensiero della De Lellis, comunque, non cambia anche dopo averlo capito: “Mi fa schifo lo stesso”, ha detto infatti dopo che le hanno fatto notare le tempistiche differenti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer:

Riproduzione riservata © 2023 - DG