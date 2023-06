Un ricordo speciale di Raffaella Carrà, icona dello spettacolo nel giorno di quello che sarebbe stato il suo ottantesimo compleanno.

Una giornata speciale e un ricordo altrettanto unico. Il 18 giugno del 1943 nasceva a Bologna Raffaella Maria Roberta Pelloni, nota con il nome di Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021. Oggi la showgirl, artista a 360° avrebbe quindi compiuto 80 anni. In tutto il mondo sono diversi gli omaggi per lei, da parte del mondo dello spettacolo e dai suoi fan.

Raffaella Carrà, l’icona italiana avrebbe compiuto oggi 80 anni

Raffaella Carrà

Raffaella Carrà avrebbe compiuto oggi 80 anni. Icona assoluta della televisione e dello spettacolo italiano e non solo, la showgirl è morta nel 2021. Sono tantissimi gli omaggi che, in queste ore, stanno arrivando da tutto il mondo per lei.

Se in Italia ci saranno trasmissioni e ricordi ad hoc sulla Rai, anche all’estero non saranno da meno. In particolare in Spagna è stata annunciata la nascita di un Musical a lei dedicat. Il titolo è “Bailo Bailo”, che prende il nome da uno dei suoi più grandi successi. “Devo ringraziare la produttrice Valeria Arzenton per due motivi – ha dichiarato Sergio Iapino, regista e compagno storico della Carrà – il primo è per aver voluto fortemente questo progetto; il secondo è perché è stata forse l’unica, dopo la scomparsa di Raffaella, ad aver mantenuto ciò che ha promesso per renderle omaggio”.

Ma non solo. Il volto dell’artista italiana ha campeggiato anche sui maxi schermi pubblicitari di Times Square nei giorni precedenti a oggi. La conferma di quello che la donna rappresentava per l’Italia ma, in generale, per tutto il mondo.

Ci ha fatto cantare, ci ha fatto ballare, ci ha fatto sentire la sua idea di libertà.

Oggi continua a farci brillare gli occhi anche da Times Square 🌟.

Ascolta Raffaella Carrà, la nostra ambassador #SpotifyEQUAL nella playlist EQUAL Italia.https://t.co/KRAMH7ycFL pic.twitter.com/d1UNbUbywk — Spotify Italia (@SpotifyItaly) June 14, 2023

Di seguito anche un post Instagram dedicato alla compianta artista:

Riproduzione riservata © 2023 - DG