La terribile notizia arriva dai social dove la nota ballerina di Ballando con le Stelle ha annunciato il pesante lutto che l’ha colpita.

Una notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: un pesante lutto ha colpito Alessandra Tripoli e, di conseguenza in modo indiretto, anche Ballando con le Stelle. La ballerina, infatti, ha perso sua madre e sui social lo ha annunciato con un addio strappalacrime molto intenso a cui hanno fatto seguito tantissimi commenti di affetto e condoglianze.

Lutto a Ballando con le Stelle: morta la madre di Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli

Pubblicando una foto della mamma, la Tripoli ha scritto: “Voglio ricordarti così… sorridente solare come solo tu sapevi essere! Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare”.

Struggenti le parole successive: “Vorrei averti chiesto come fare senza di te…pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori, pensavo avremmo avuto più tempo. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso”.

E ancora: “In questo ultimo anno ci siamo dette tante cose e ti voglio bene così tante volte da non riuscire a contarle. Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua NONNINA INTA ogni giorno della mia vita. Mi manchi già e non mi sono ancora resa conto che veramente non ci sei più! Chiunque ti abbia mai incontrato è rimasto illuminato dalla tua luce dalla tua gioia. Eri una campionessa nel prenderti cura degli altri e con te accanto tutto mi sembrava possibile perché non conoscevi la paura”.

Una paura che, ora, sembra muoversi nella ballerina: “Sono orgogliosa di essere tua figlia Ti amo più della mia vita come ci scrivevamo nei messaggi. Adesso tutto mi terrorizza mamma. Aiutami tu a vivere senza di te”.

Di seguito il post Instagram della ballerina:

