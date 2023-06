Ci sarebbe la data dell’apertura del testamento di Silvio Berlusconi con tanto di prime indiscrezioni su come verrà diviso il patrimonio.

Sembrano essere stati rivelati i tempi per l’apertura del testamento di Silvio Berlusconi. Il compianto ex Premier è morto lo scorso 12 giugno e, dopo due settimane esatte, ecco che dovrebbe avvenire ufficialmente la lettura, da parte del notaio, delle sue volontà e dei suoi lasciti alla famiglia. C’è grande attesa per la data del 26 giugno, quella che sembra essere stata definita per il grande giorno.

Silvio Berlusconi: la data di apertura del testamento

A dare qualche notizia in merito all’apertura del testamento di Berlusconi è il Corriere della Sera che spiega come, appunto, sembra sia stata decisa la data del 26 giugno, due settimane esatte dalla morte del Cavaliere.

Da quanto si apprende, il giorno scelto non è casuale. Tre giorni dopo, infatti, per giovedì 29 giugno, è convocata l’assemblea ordinaria della capogruppo Fininvest con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e il rinnovo del consiglio di amministrazione.

Questa riunione potrebbe dunque essere l’occasione perfetta per agire secondo le ultime volontà del fondatore. A “dirigere” le operazioni dovrebbe essere il notatio Arrigo Roveda dello studio Rlcd di Milano, storico riferimento professionale del gruppo e della famiglia.

Ma come verrà diviso il patrimonio? Nel perimetro dei beni destinati agli eredi ci sono ville, imbarcazioni, opere d’arte e investimenti personali. Ma la parte più importante è la suddivisione delle quote. L’apertura del testamento scioglierà il nodo della quota “legittima”.

Il Cavaliere non avendo coniuge ha diritto di disporre di circa un terzo dei suoi beni mentre i due terzi vanno di diritto ai figli. Secondo un calcolo approssimativo il patrimonio in gioco dovrebbe essere intorno ai 4 miliardi.

Da chiarire anche il lascito a Marta Fascina a cui, secondo rumors, potrebbero andare degli immobili e una cifra tra i 50 e i 120 milioni.

