Nuovi rumors su Meghan Markle e i suoi obiettivi personali. La duchessa di Sussex vorrebbe cambiare radicalmente immagine.

Restano al centro di svariati rumors Harry e Meghan Markle, con la donna che è sempre molto chiacchierata in chiave spettacolo e moda. Solamente pochi giorni fa si era parlato di una possibile separazione tra i due, adesso si fa riferimento ad una volontà ben precisa della duchessa di Sussex, ovvero quella di cambiare la sua immagine. In che modo? Diventando volto di un famosissimo brand…

Meghan Markle volto di un brand di moda? Ecco perché

Meghan Markle

C’è chi la vedrebbe bene come influencer – tanto da ipotizzare un boom sui social e post da 300 mila euro l’uno – e chi, invece, è sicuro che la Markle voglia cambiare radicalmente immagine e diventare volto di un noto brand. Nello specifico di Dior.

Qualcuno parla addirittura di un accordo già firmato anche se, per ora, va detto, non ci sono ufficialità in merito.

La notizia della volontà di cambiare la propria immagine e staccarsi sempre più da quella della Famiglia Reale inglese troverebbe conferma anche in alcuni suoi recenti comportamenti. Prima è entrata a far parte di un’agenzia di management che gestisce diversi volti dello star system di Hollywood, successivamente, anche se precedente a questo, la momentanea sparizione dai social col ritorno con qualche ritocchino.

Adesso, questa indiscrezione con Dior con la duchessa che potrebbe far colpo nel mondo della moda. Se la collaborazione con il brand andasse a buon fine, non ci sarebbe neppure da sorprendersi visto che, già in passato, la donna ha sempre vistito Dior in molte occasioni pubbliche.

Sia di recente ad un evento in California per la associazione Archwell, sia prima al Giubileo della Regina Elisabetta nel 2022. Anche Harry era vestito firmato allo stesso modo anche alla cerimonia di incoronazione di Re Carlo.

Di seguito anche un post Instagram relativo alla duchessa di Sussex:

