Gli youtubers TheBorderline costretti a cambiare città dopo l’incidente a Casal Palocco e la morte di un bambino di 5 anni.

La sfida social, la tragedia e poi le conseguenze. Gli youtubers TheBorderline subiscono, chiaramente, “i frutti” di quanto accaduto a Casal Palocco con il terribile incidente che ha visto un bambino di 5 anni perdere la vita. Il gruppo ha chiuso il proprio canale Youtube e, adesso, pare che, a seguito di minacce, i membri abbiano cambiato persino città.

TheBorderline minacciati cambiano città

A seguito della tragedia avvenuta a Casal Palocco, alle porte di Roma, in cui ha perso la vita un bambino, i TheBorderline sono stati minacciati di morte sui loro profili social.

Gli youtubers avevano deciso di chiudere il loro canale con tanto di messaggio di scuse: “I TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore. Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio. Il nostro pensiero è solo per la vittima”.

A seguito della vicenda, però, i componenti del gruppo hanno optato per cambiare città e lasciare la Capitale a seguito di diversi messaggio di minaccia ricevuti. A riportarlo e La Repubblica Roma che spiega anche come in particolare Matteo Di Pietro, il 20enne che era alla guida del Suv che mercoledì scorso si è schiantato contro la Smart Forfour, si sarebbe trasferito in provincia di Viterbo, mentre Vito Lo Iacono sarebbe sparito (qualcuno dice che sia all’estero). Anche la fidanzata di Di Pietro avrebbe chiuso tutti i suoi profili social perché stava ricevendo tanti insulti.

