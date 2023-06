Ha fatto molto discutere il recente tatuaggio di Fedez col volto, col broncio, di sua figlia Vittoria. Ma alla piccola sarà piaciuto?

Nelle ultime ore Fedez è stato protagonista di alcuni scambi di vedute con i suoi seguaci non proprio serene. Tutta “colpa” del suo ultimo tatuaggio dove ha scelto di rappresentare Vittoria, sua figlia, mentre ha il broncio e piange. Una decisione che aveva ricevuto diverse critiche e per la quale, adesso, a modo suo, anche la piccolina si è espressa…

Fedez, la reazione di Vittoria al tatuaggio col suo volto

Fedez

“Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia…E poi tatuatevelo”, erano state le parole di Fedez per svelare il suo ultimo tatuaggio col volto di sua figlia Vittoria. Un disegno che, come anticipato, aveva generato non poche polemiche perché la bimba era stata rappresentata mentre piangeva e decisamente col broncio.

Sebbene lo stessa rapper aveva spiegato che era una scelta voluta e precisa, le critiche non si erano placate. Allora, forse per mettere tutto a tacere una volta per tutte, ecco la scelta dell’artista: far vedere a tutti come ha reagito la piccolina nel vedersi sulla gamba del padre.

Il cantante ha condiviso su Instagram alcune stories nelle quali mostra la reazione di Vitto nel vedere per la prima volta il tatuaggio: “Ti piace Vitto? Sì sei tu è iaia”. “E’ bello? Guarda guarda, col bavaglino. Ti piace?”.

Pronta la risposta della bambina che sembra ripetere: “Bello”. Insomma, almeno alla piccola è piaciuto anche se, probabilmente, per lei era tutto come un gioco anche viste le risatine di papà e di mamma in sottofondo

Di seguito anche il post su Twitter di disagiotv che ha mostrato appunto le stories del rapper e di sua figlia raccolte in un’unica clip:

Vittoria vede per la prima volta il tatuaggio di Fedez pic.twitter.com/OJGYde96LP — disagiotv (@disagio_tv) June 19, 2023

