Tony Effe racconta di essere stato “povero” con 150 euro di paghetta settimanale: la replica di Fedez.

Ospite in un podcast, Tony Effe ha sollevato un polverone con alcune dichiarazioni sui suoi esordi nel mondo della musica e del rap.

Le sue parole in merito alla “povertà” vissuta da adolescente, percepite come insensibili da molti, hanno innescato un’ondata di critiche dai fans. Ma non solo, anche Fedez ha risposto con una frecciatina sui social.

Tony Effy racconta la sua infanzia

Il noto membro della Dark Polo Gang, come riportato da Leggo.it, ha raccontato la sua giovinezza, ricordando come ricevesse una paghetta settimanale di 150 euro dal padre.

“Che ci facevo con quei soldi?” ha detto, spiegando che a lui sembravano insufficienti per mantenere il suo stile di vita, che includeva il motorino e le sigarette.

Fedez

Durante l’intervista, ha poi aggiunto: “Ero un povero del centro,” riferendosi alla sua situazione rispetto ai suoi amici più benestanti. Queste affermazioni non sono state accolte bene dal pubblico, soprattutto da chi vive con molto meno.

Il rapper ha rivelato: “Abitavo in una casa da 90 metri quadri e mi sentivo inferiore“, rispetto ai suoi amici che possedevano case con piscina a Capalbio.

Fedez e la frecciatina sui social

La discussione ha attirato l’attenzione di Fedez, che ha condiviso una foto del 2011 in cui si esibiva insieme ad Emis Killa nel centro sociale “Il cantiere“.

Il post, accompagnato dalla didascalia “Started from the bottom (for real)“, sembra contenere una frecciatina verso Tony Effe, considerando il recente dibattito.

I due rapper avevano mostrato una certa amicizia sui social, con storie che li vedevano allenarsi insieme in palestra.

Tuttavia, questa amicizia sembra essersi incrinata rapidamente. Alcuni ritengono che il motivo sia stato un apprezzamento di Fedez verso Taylor Mega, ex fidanzata del membro della Dark Polo Gang.

Mentre altri pensano che la causa sia stata qualche commento del rapper su Chiara Ferragni, attuale ex moglie di Fedez.