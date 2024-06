La commovente storia di Raffaella Mennoia, vittima di una diagnosi medica errata: come ha superato i gravi problemi fisici e psicologici.

Raffaella Mennoia, conosciuta per il suo lavoro come autrice televisiva di programmi come “Uomini e Donne” e “Temptation Island,” ha recentemente condiviso su Instagram una testimonianza personale che ha commosso molti dei suoi followers.

In occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, l’autrice televisiva ha rivelato come una diagnosi medica errata le abbia causato gravi problemi fisici e psicologici, cambiando profondamente il corso della sua vita.

Raffaella Mennoia racconta: “Ho attraversato momenti bui”

Anni fa, come riportato da Fanpage.it, Raffaella Mennoia iniziò a soffrire di alcuni disturbi fisici. Dopo vari controlli medici, le venne diagnosticata una polineuropatia.

Si tratta di una malattia autoimmune che le avrebbe portato, secondo i medici, all’atrofia di alcuni muscoli.

Maria De Filippi

La diagnosi fu devastante: “Ho attraversato momenti molto bui e ho trascorso due anni di cure presso l’Ospedale Gemelli, dove ho ricevuto immonuglobuline e una forte terapia a base di cortisone“.

Per due anni, ogni settimana, il braccio destro di Maria De Filippi era costretta a sottoporsi a day hospital, vivendo momenti di grande difficoltà sia fisica che mentale.

Durante il periodo di cura, Mennoia notò che i sintomi degli altri pazienti ricoverati con la stessa diagnosi non coincidevano con i suoi. Decise così di approfondire la questione, fino all’arrivo di una nuova diagnosi.

“Fortunatamente, questa diagnosi ha escluso la malattia autoimmune. Ai tempi non mi sentii di denunciare i medici che hanno commesso errori nella diagnosi, anche se mi hanno causato gravi problemi fisici e psicologici a causa dei due anni di terapia a base di cortisone” racconta ai suoi followers.

L’importanza della ricerca

La decisione di condividere questa esperienza così personale è stata motivata dal desiderio di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della corretta diagnosi e della ricerca scientifica.

“Oggi però voglio sostenere tutti coloro che vivono la malattia Sclerosi multipla e incoraggiare la ricerca scientifica per trovare nuove terapie e una cura definitiva. Ho deciso di condividere con voi questa esperienza così dolorosa perché spero che possa essere d’aiuto a persone che potrebbero trovarsi nella stessa situazione,” ha detto.

Mennoia ha concluso il suo messaggio esortando a sostenere le donazioni per la ricerca sulla sclerosi multipla.

“È una malattia devastante e solo chi ne soffre sa veramente cosa significhi. Spero che la mia testimonianza possa essere utile,” ha aggiunto.

A seguire, il lungo post su Instagram del braccio destro di Maria De Filippi: