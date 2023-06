Si conferma buono il rapporto tra Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli. Sui social i ringraziamenti per un regalo speciale…

Un bel rapporto durante il periodo del GF Vip che, a quanto pare prosegue anche dopo. Parliamo di Antonella Fiordelisi e Sonia Bruganelli con quest’ultima che ha ricevuto un regalo speciale da parte della giovane influencer. Di cosa si tratta? Di un pezzo della sua collezione di gioielli…

Antonella Fiordelisi e il regalo a Sonia Bruganelli

Antonella Fiordelisi

Mentre si trovava all’interno della casa del GF Vip, come detto, Antonella Fiordelisi ha conquistato il sostegno del pubblico e del mondo social. A supportarla spesso anche Sonia Bruganelli con cui il rapporto, a quanto pare, è rimasto buono anche dopo la conclusione del reality.

La conferma è arrivata in queste ore con una storia social dell’opinionista nella quale è stata taggata proprio l’ex gieffina. Come mai? L’ormai ex moglie di Paolo Bonolis ha ricevuto un regalo dalla Fiordelisi. Si tratta di un gioiello della sua linea a tema scacchi che offre collane e bracciali.

Nel caso del dono alla Bruganelli si è trattato di una collana. “Grazie”, ha scritto l’ex opinionista. “Bellissima” con tanto di cuore la risposta e la condivisione della storia da parte di Antonella.

Insomma, il loro rapporto sembra essere molto buono anche dopo la fine del GF e questo regalo ne è la prova.

Di seguito anche un post Instagram di una pagina di fan che ha condiviso le stories delle due protagoniste dove è ben visibile la collana:

Riproduzione riservata © 2023 - DG