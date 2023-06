Fisico da urlo in vacanza per Alessia Marcuzzi che si mostra in bikini e manda in tilt i suoi seguaci. Le foto e il video.

Inizia le vacanze estive nel modo migliore possibile Alessia Marcuzzi. Quale? Incantando tutti col suo fisico perfetto a 50 anni. La showgirl si è mostrata in barca con un bikini davvero esplosivo che ne ha messo in risalto le curve. Le reazioni del web sono state tantissime…

Alessia Marcuzzi incanta a 50 anni in bikini

Alessia Marcuzzi

Amata per le sue capacità televisive ma anche per il suo essere sempre spontanea e solare anche a telecamere spente. La Marcuzzi ha entusiasmato tutti anche questa volta e lo ha fatto dando inizio a tutti gli effetti alla sua estate.

La conduttrice romana ha deciso di trascorrere alcuni giorni di relax in Costiera Amalfitana e, tra un’uscita in barca e un tuffo in mare, si è concessa qualche foto che ha prontamento pubblicato sul proprio profilo Instagram.

La donna ha incantato tutti per la sua forma fisica smagliante. Bikini bianco, decollete da urlo e solite gambe lunghissime.

Nei vari scatti ecco anche un babà, della frutta e poi il bellissimo mare della zona. Il resto lo ha fatto da sola: sdraiata o seduta a prendere il sole per la gioia dei fan social che la seguono rimasti davvero a bocca aperta.

Non avendo pubblicato il post ma solo condiviso alcune storie, è sotto gli altri contenuti che si legge: “Sei bellissima”, “Wow come ti sta bene il costume”.

Proprio il costume sembra essere firmato Ele Collection: il reggiseno con le bretelline sottili ha un anellino al centro del seno, mentre il pezzo di sotto ha due elastici arricciati sui fianchi.

Di seguito anche un post Instagram di alcuni fan della showgirl che hanno ricondiviso le sue stories tra foto e mini video:

