Nuovo amore per Alessandra Amoroso che è stata fotografata da Diva e Donna con il suo nuovo fidanzato al mare.

Alessandra Amoroso è stata pizzicata con il suo nuovo compagno mentre si godevano un rilassante bagno al mare. La coppia è stata paparazzata da Diva e Donna che ha dedicato la copertina del settimanale alla cantante salentina e al suo nuovo amore. Lui si chiama Valerio Pastore ed ha 28 anni, 8 anni in meno quindi della Amoroso che sembra aver trovato con la felicità.

Alessandra Amoroso

Un nuovo amore per Alessandra Amoroso

Alessandra Amoroso sembra aver trovato la felicità e un nuovo amore con il suo giovane compagno Valerio Pastore, 28 anni. Era da tempo che nel mondo del gossip si vociferava di una nuova relazione per la cantante salentina che al momento però non ha ancora confermato.

La prima foto allo scoperto della nuova coppia è stata resa pubblica da Chi che li aveva paparazzati al supermercato a Roma e ora con il nuovo scatti di Diva e Donna, è arrivata la conferma del nuovo amore sbocciato per la ex concorrente di Amici.

Chi è Valerio Pastore, il nuovo fidanzato della cantante

Dopo la relazione, durata dal 2015 al 2021, con il produttore discografico Stefano Settepani, sembrava che la cantante Alessandra Amoroso avesse deciso di prendere una pausa dall’amore fino però all’arrivo di Valerio Pastore.

Il giovane 28enne non appartiene al mondo dello spettacolo e non è un volto noto del gossip, sembrerebbe però essere un collega della cantante salentina. Di professione infatti fa tecnico del suono, dovrebbe essere originario di Eboli, in provincia di Salerno, e risedente però a Olevano Tusciano, sempre in provincia di Salerno.

Secondo i gossip che circolano in questi giorni poi, sembrerebbe che Alessandra Amoroso e Valerio Pastore stiano già convivendo. Al momento comunque l’amata cantante ex volto di Amici non ha ancora confermato la relazione, ancora nessun post… non ci resta che aspettare!