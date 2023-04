Un nuovo fidanzato accanto ad Alessandra Amoroso. Per conferme ufficiali, però, occorre attendere le parole della diretta interessata. Per ora, nei confronti della cantante, sono arrivate solo diverse segnalazioni che farebbero pensare, però, che la notizia sia veritiera. Di chi si tratta? Alcuni utenti lo hanno fatto sapere all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Come anticipato, potrebbe essere un nuovo lui accanto ad Alessandra Amoroso. Ad affermarlo sono diversi utenti social che hanno mandato delle segnalazioni all’esperta di gossip Deianira Marzano.

Da quanto si apprende, l’artista, ex volto di Amici, sarebbe stata avvistata insieme ad un ragazzo di nome Valerio che sembra proprio sia tornato a far battere il cuore della salentina.

Al momento si tratta, va precisato, solo di indiscrezioni e segnalazioni ma pare proprio che la cantante abbia ritrovato felicità e amore.

Tale Valerio potrebbe essere un tecnico del suono di origini campane, precisamente di Olévano sul Tusciano, una cittadina della provincia di Salerno dove la stessa Amoroso è stata avvistata in un supermercato insieme a lui dagli abitanti del posto che avrebbe salutato con molta gentilezza.

Non ci sono chiaramente troppo informazioni al momento. Pare che il ragazzo abbia 28 anni.

Al momento, i due diretti interessati non hanno né confermato né smentito il gossip nei loro confronti ma siamo sicuri che, se le voci dovessero essere vere, la stessa Alessandra sarà la prima a farlo sapere visto il suo rapporto sempre molto aperto e diretto con i fan. Uno dei motivi per cui è sempre molto amata e seguita.

Non resta che attendere per capirne di più e avere altre informazioni. Se son rose… fioriranno.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della cantante a Los Angeles:

