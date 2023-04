Retroscena sulla carriera di Alba Parietti raccontati dalla stessa showgirl. Dalla rinuncia a tanti soldi a quella di una parte in James Bond.

Interessante intervista a Fanpage per Alba Parietti che ha voluto parlare della sua carriera molto importante che, in passato, l’ha vista protagonista anche di alcuni rifiuti decisamente inaspettati che la videro dire no a cifre importanti ma anche rinunciare a dei ruoli al cinema ai quali, oggi, sarebbe difficile dire di no.

Alba Parietti: dai 9 miliardi di Berlusconi a James Bond

Alba Parietti

Facendo riferimento ad alcune parole dette dal noto agente Beppe Caschetto in passato a proposito di alcuni “no” della Parietti anche a ruoli importanti come una parte in James Bond, la showgirl ha ammesso: “Berlusconi mi aveva offerto nove miliardi delle vecchie lire per andare a Mediaset e dissi di no. Su James Bond, è vero che non ho voluto studiare l’inglese per avere la parte, che era da protagonista e non una particina”.

E per spiegare queste scelte: “È vero che ho dedicato più tempo a me stessa e alla mia vita. Forse sono stata una cialtrona, per certi versi. Non ho mai voluto rinunciare però alla certezza della mia quotidianità per una carriera che poteva essere mille volte più importante”.

Sull’attualità, invece, dovrebbe partire presto il suo programma ‘Non sono una signora’ anche se non c’è una data ufficiale. La bella Alba racconta con orgoglio alcuni dettagli: “Credo di aver fatto un buon prodotto. Abbiamo rispettato il format che ci era stato proposto, un format internazionale che abbiamo anche alleggerito e trattato con grande delicatezza. Penso che tutto si possa dire di questo programma ma non che non rispetti la sensibilità di qualsiasi spettatore si metta davanti alla tv, dal più piccolo al più grande”.

Di seguito anche il post Instagram della showgirl con parte dell’intervista:

