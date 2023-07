Valentina Ferragni ha deciso di parlare della fine della sua relazione con Luca Vezil dopo aver ricevuto alcune critiche.

Valentina Ferragni ha deciso di raccontare della fine della sua relazione con lo storico fidanzato Luca Vezil dopo aver ricevuto una serie di critiche da parte degli utenti dei social per il modo in cui (all’apparenza) avrebbe gestito la separazione. Entrambi ora sembrano essere andati avanti e aver costruito delle nuove relazioni amorose con altre persone. Ma vediamo prima cosa ha detto la sorella minore di Chiara Ferragni.

Valentina Ferragni

“Mi sto conoscendo…”

Valentina Ferragni ha deciso recentemente di parlare della fine della sua lunga relazione con lo storico fidanzato Luca Vezil e di rispondere ai numerosi commenti che le sono piovuti addosso dopo aver reso nota questa scelta. Una critica che spesso le è stata mossa è legata alla decisione del suo silenzio al quale lei ha risposto così: “Non mi sono sentita molto capita in questi mesi. Se mi conoscete sapete che non sono una persona che ama piangersi addosso. Tante volte in questi mesi il mio silenzio è stato strumentalizzato. Sono passata come cattiva quando non c’è cosa più diversa dalla realtà, anzi. Semplicemente non amo farmi vedere quando sto male. Quando sono stata male non l’ho mai fatto vedere”.

Ha poi commentato la sua stessa scelta confermando di aver preso la strada giusta per sè stessa che l’ha portata a ritrovare una nuova felicità: “Mi sono ritrovata a dovermi ricostruire da zero. Mi sto conoscendo ogni giorno sempre di più. Sono molto contenta. Non sono stata molto bene negli ultimi anni, invece ora sono molto più felice, probabilmente anche più di prima”.

Dopo la fine della relazione e un periodo di solitudine sembra che entrambi abbiano ritrovato la felicità con dei nuovi compagni. Valentina Ferragni infatti è stata fotografata in più occasioni con Matteo Napolitano con il quale sembra ci sia una frequentazione in atto. A questo proposito l’influencer ha detto: “Non penso bisogna essere pronti per un nuovo amore. Penso che le cose belle arrivino nei momenti più inaspettati”. Non ha mai però parlato direttamente o confermato di questa presunta relazione.

Luca Vezil invece ha confermato la sua relazione con Virginia Stablum, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Luca Vezil con la nuova fidanzata Virginia Stablum

Luca Vezil è di recente uscito alla scoperto con la nuova fidanzata Virginia Stablum , Miss Universo Italia 2022 ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne. I due infatti hanno pubblicato un tenero post sui loro profili instagram con carezze e baci ufficializzando la loro relazione.

Era da tempo che si vociferava della loro presunta relazione, i segnali erano molti: selfie insieme, commenti sotto ai post e anche l’esperienza in soccorso all’Emilia-Romagna dopo l’alluvione dei mesi scorsi. Ora è definitivamente ufficiale e la coppia sembra più felice che mai.