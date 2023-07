Alfonso Signorini ha deciso di confessare chi saranno i nuovi opinionisti del GF Vip e commentare l’uscita di Barbara D’Urso.

Intervistato dal settimanale Chi Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una serie di confessioni rivelando quali saranno i futuri opinionisti del Grande Fratello Vip previsto per il prossimo settembre su Canale 5. Non solo però ha parlato del reality show ma ha anche deciso di commentare l’addio della storica conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso che non farà più parte dei volti di Mediaset.

Alfonso Signorini

Novità in arrivo per il Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha deciso di dare qualche anticipazione sulla nuova nuova edizione del Grande Fratello Vip in arrivo a settembre su Canale 5. Una nuova edizione che come novità principale vedrà l’ingresso di persone ‘comuni’ all’interno della casa del GF che dovranno convivere con i Vip. Un format tutto nuovo che dovrebbe prevedere mix tra personaggi Vip e Nip per un totale di circa 12 persone.

Tra le altre novità potrebbero esserci dei nuovi opinionisti (di cui ancora non si sa nulla di certo) che sostituiranno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. A questo proposito Signorini ha commentato dicendo: “La gente si fa prendere la mano e non si distingue più la finzione dalla realtà. Si scrive tutto e il contrario di tutto. Perché la fanta-tv esiste, vive e lotta insieme a noi. Emanuele Filiberto e Katia Ricciarelli, loro malgrado, animano pure il telemercato degli opinionisti. C’è anche chi fa sapere che si è tolto dal giro delle poltrone, senza che nessuno gli abbia mai proposto di rimanerci”.

Qualche giorno fa era emerso un possibile nuovo nome e secondo alcune voci Paola Barale avrebbe potuto essere una nuova opinionista.

Il commento su Barbara D’Urso

Signorini ha deciso di non limitarsi a commentare la prossima edizione del Grande Fratello ma di parlare anche delle novità e degli addii di Mediaset, in particolare quello della D’Urso: “C’è chi si chiede perché non conduca più Pomeriggio 5, c’è chi si chiede perché qualcuno se lo chieda, c’è anche chi sogna di vederla impegnata in caffeuccio e cha cha cha a Ballando con le stelle. E c’è chi obietta che non ci andrà mai, perché le sale da ballo non hanno i megawatt di Cologno Monzese.”

Non ha dato quindi un vero e proprio parere, alla fine ha anche aggiunto: “Tra qualche giorno tutto si spegnerà e si ritornerà a parlare dei classici argomenti da ombrellone: l’inflazione, l’estate che non è più quella di una volta, il caos negli aeroporti. Sai che noia.”

Un addio che ha scatenato non poche polemiche e che anche la stessa Barbara D’Urso ha deciso infatti di commentare.