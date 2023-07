Una vacanza senza bambini piena di coccole e amore, o almeno questo è quello che è stato mostrato dalla coppia sui social.

Chiara Ferragni e Fedez sono andati in vacanza senza i bambini a Portofino e hanno pubblicato numerosi scatti che li ritraggono felici e affiatati. Amore, coccole e baci questo è quello che hanno mostrato i due giovani sui loro profili social. A molti utenti però quelle foto e quei post non hanno convinto e c’è chi ancora sostiene che l’influencer e il rapper stiano ancora affrontando una brutta crisi di coppia…

La vacanza a Portofino senza i bimbi

Chiara Ferragni e Fedez si sono concessi una piccola vacanza a Portofino senza i bambini per ritrovare l’affiatamento di coppia e vivere come due fidanzati. Questo è il sentimento che trapela dai loro post su Instagram che entrambi hanno pubblicato nei giorni scorsi. Scatti felici che li ritraggono abbracciati a scambiarsi abbracci e baci e che li mostrano più innamorati che mai.

Sotto ai post dei Ferragnez però non sono mancati i commenti dubbiosi di chi sostiene che la loro sia solo una storia costruita a tavolino, un utente ad esempio ha scritto: “Sempre più “impostati”,ormai si nota lontano un miglio che portate avanti una situazione finita”. “Due finti” ha scritto poi un’altra persona.

La teoria della crisi che non accenna a terminare è stata poi sostenuta dal settimanale Oggi che ha pubblicato una serie di scatti in cui la coppia non sembra proprio essere al massimo della loro felicità. Nelle foto si vede che la Ferragni e Fedez si scambiano un abbraccio ma subito dopo questo si scioglie e l’espressione del rapper non sembra essere è del tutto ‘rilassata’.

Sempre secondo quanto riportato da Oggi, alcuni dei presenti hanno commentato gli atteggiamenti della coppia dicendo: “I due sembravano complici e chiacchieravano fitto, ma avrebbero accentuato baci e abbracci una volta accortisi dei paparazzi. A pensar male, si sa…”.

Dunque per alcuni la crisi di cui si parla da tempo secondo alcuni sembrerebbe non essere passata e anzi, le tenerezze spesso mostrate online sembrerebbero finte. La coppia commenterà questi gossip?