La trasmissione dello Zoo di 105 è stata fermata per un improvviso malore di Marco Mazzoli che ha avuto un problema di salute.

Durante la diretta dello Zoo di 105 lo speaker radiofonico vincitore dell’Isola dei famosi 2023 Marco Mazzoli, ha accusato un improvviso malore e ha dovuto interrompere bruscamente la trasmissione radiofonica. Gli ascoltatori si sono subito preoccupati della sua assenza e il presentatore dello Zoo ha poi spiegato la motivazione e rassicurato i suoi fan con alcune storie su Instagram.

Marco Mazzoli

Il malore in diretta radio

Lo speaker radiofonico dello Zoo di 105 e il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023, ha dovuto abbandonare all’improvviso la trasmissione in diretta alla radio a causa di una fortissima fitta allo stomaco: “Non sono mai stato così male in vita mia” ha detto poi sul suo profilo Instagram.

“Credo di aver avuto un blocco intestinale, non lo so. Ringrazio tutti quelli che si sono preoccupati. Sto molto meglio ma andrò a fare un controllo perché un dolore così non l’ho mai provato in vita mia. Mi sono spaventato perché non sto quasi mai male. Poi, per mollare la diretta io significa veramente che sto proprio male male, non è mai successo. Penso sia stato un calcolo renale” ha poi spiegato.

Un solo giorno di ‘malattia’ per Mazzoli che infatti il giorno seguente era di nuovo alle redini del programma radiofonico: “Oggi ci sono, è passato tutto”.

Ha anche scherzato sull’accaduto ricordando i giorni da naufrago durante l’isola e di come ha dovuto affrontare la fame e le scarse condizioni di igiene senza però mai accusare dolori o malesseri: “Mi fa ridere perché sono stato 64 giorni mangiando e dormendo in condizioni allucinanti, senza igiene e non ho mai avuto nulla. Torno nel mondo normale… Sono stato malissimo. E’ stata una roba brutta, ma ora sto bene. Tutto a posto”.