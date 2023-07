Lo scontro tra Ilary Blasi e Totti per la proprietà della collezione dei Rolex non accenna a finire, ecco cosa è successo.

Anche sembrava che la lotta tra Ilary Blasi e Francesco Totti fosse terminata, invece dopo la decisione presa dal Tribunale di Roma nei mesi precedenti non è andata giù alla conduttrice dell’Isola dei Famosi che ha quindi deciso di riaprire la partita e presentare ricorso. Una separazione che rilascia un colpo di scena dietro l’altro e che sembrava per un momento essersi frenata.

Ilary Blasi

La guerra dei Rolex

Forse molti dei fan (e non) della coppia si sono chiesti come mai tutta questa lotta per quattro orologi. Si da il caso che non siano però orologi comuni ma bensì Rolex del valore complessivo di oltre un milione di euro. La conduttrice Mediaset fin dall’inizio della loro separazione ha sostenuto che quegli orologi fossero di sua proprietà in quanto regalo da parte dell’ex marito. Dal canto suo invece Totti ha rivendicato la proprietà di quei beni e proprio per questo sono finiti in Tribunale.

La diatriba sembrava essersi conclusa in quanto il Tribunale di Roma aveva stabilito che la proprietà sarebbe rimasta in comune. In questo senso quindi, i 4 gioielli sarebbero dovuti rimanere nella cassetta di sicurezza cointestata, la stessa dalla quale Ilary avrebbe sottratto i Rolex l’estate scorsa.

In questo caso gli orologi sarebbero stati in co-proprietà e a disposizione di entrambi i vip.

Una decisione però che Ilary non ha accolto bene. La showgirl infatti continua a sostenere che quegli oggetti siano suoi e quindi ha deciso di non accettare la co-proprietà. Nonostante sia lei che lui siano in vacanza con i rispettivi nuovi compagni (lei con Bastian Muller in Brasile, lui con Noemi Bocchi negli USA) la lotta per gli orologi non si è fermata.

Ilary Blasi ha infatti deciso, tramite gli avvocati, di fare ricorso al Tribunale di Roma e riaprire il caso dei Rolex. La nuova sentenza dovrebbe essere a metà luglio.