Torna a mostrarsi e a parlare ai fan Giovanni Allevi che continua la sua lotta contro il mieloma. La foto e la sofferenza.

Un anno e poco più da quel terribile annuncio di Giovanni Allevi relativo al male terribile che lo ha colpito, un mieloma. L’artista sta continuando la sua lotta e dopo qualche tempo dall’ultima volta è tornato a farsi vedere sui social e a parlare. Il compositore è sempre molto amato e cerca, anche nei suoi seguaci, la forza per andare avanti.

Giovanni Allevi, la foto e le parole dall’ospedale

Giovanni Allevi

Allevi ha scelto una sua foto, molto semplice, con un gattino poggiato sul petto, per farsi vedere e mandare un messaggio a chi lo segue e prega per lui.

“Per superare il dolore, dedico del tempo ogni giorno alla meditazione”, ha svelato il compositore. “Inizio con pensieri di riconoscenza nei confronti del Creato. Poi mi concentro sul respiro, finché il mio Ego si dissolve ed io divento Nulla. Grazie al gattino, divinità adorata dagli antichi Egizi, mantengo il contatto col Dio Tutto della Natura, indiviso, eterno, sempre beato, che permea col suo Logos ogni cosa”.

A fine marzo, invece, con un video, l’artista aveva spiegato: “Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo. Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso. Non ho mai amato la vita come in questo momento!”.

Di seguito anche il post Instagram dell’artista dove è possibile leggere i suoi pensieri ma anche i tanti messaggi d’affetto ricevuti: