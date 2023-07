Nuovo bebè per Rosa Perrotta? Chi lo sa, per ora suo figlio Ethan sembra avere dei sospetti ben manifestati. Il siparietto social.

Una vacanza in famiglia ricca anche di risate e di… domande. Parliamo di Rosa Perrotta che in queste ore ha condiviso sui social alcuni momenti davvero dolci e curiosi in compagnia del suo Pietro Tartaglione e dei figli Ethan e Achille. Proprio il più grande dei pargoli ha ipotizzato che la mamma sia di nuovo incinta…

Rosa Perrotta di nuovo incinta? La gag col figlio

Con una serie di stories su Instagram, la Perrotta ha mostrato come durante un post cena, suo figlio più grande, Ethan, abbia avuto dei dubbi relativi alla sua pancia. “Ma qui c’è un altro Achille?”, ha chiesto il bambino indicando il ventre dell’ex Uomini e Donne e facendo riferimento al nome del piccolo fratellino.

“Ma sembri una nuova mamma, una nuova mamma”, ha ripetuto il bambino facendo un chiaro riferimento alla possibilità che nella pancia della Perrotta ci fosse un bebè in attesa.

Dal canto suo la ragazza ha risposto: “Ma no amore, sono solo i carboidrati”. Il siparietto è poi proseguito anche in altre stories dove, però, è stato possibile vedere che Rosa, in realtà, conservi una linea davvero ottima senza, all’apparenza, alcun “pancino sospetto”. Però chissà. Magari Ethan ha svelato un piccolo segreto di sua madre. Vedremo se tra qualche tempo l’influencer avrà qualche annuncio da fare.

