Un problema di salute non ben precisato ha costretto Ginevra Lamborghini ad andare in ospedale nelle scorse ore. Le parole della ragazza.

Sempre molto attiva sui social, è proprio da Instagram che Ginevra Lamborghini ha fatto sapere ai suoi seguaci di aver avuto un malore o comunque un problema di salute che l’ha obbligata ad andare in ospedale. L’ex gieffina ha pubblicato inizialmente una foto e solo dopo alcune ore ha spiegato la sua situazione.

Ginevra Lamborghini in ospedale: come sta

Ginevra Lamborghini

In queste ore, come detto, la Lamborghini ha pubblicato una foto mentre si mostrava in ospedale. Nello scatto in questione, avvenuto nelle sue stories su Instagram, la si vedeva dopo aver fatto probabilmente un prelievo. Ad accompagna tale immagine anche la scritta: “Eh te pareva”.

Poi, in un’altra delle sue stories ha dato ulteriori aggiornamenti ai fan che, evidentemente, si erano molto preoccupati: “Grazie a tutti per i messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare un po’ a riposo. Ma mi riprenderò prestissimo. Grazie ancora per essermi stati vicino e per dimostrarmi tanto affetto. Significa tanto per me”.

Dando uno sguardo al suo profilo su Instagram, possiamo vedere come la giovane ex gieffe si trovava a Latina per esibirsi nel locale Pynewood Club ed è proprio dopo la serata o durante che non si è sentita bene ed è stata obbligata ad andare dai medici. Vedremo se più avanti la donna darà ulteriori aggiornamenti sulla sua salute e su quanto accaduto.

Di seguito anche un post Instagram con alcuni highlights dell’esibizione della ragazza in un noto locale prima dello spavento: