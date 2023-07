Presto sposi Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? Sembra proprio di sì. Più di un indizio è arrivato da una recente foto condivisa dalla donna…

Solamente poche ore prima aveva destato molta curiosità il ricorso ad un trattamento di liposuzione non chirurgica al lato B per eliminare le “culotte de chaval”. Adesso Clizia Incorvaia torna a far parlare per una notizia che, se confermata, sarebbe davvero fantastica: le nozze con Paolo Ciavarro. La coppia pare essere pronto al passo importante e le conferme sono state date dalla stessa futura sposa…

Clizia Incorvaia si sposa con Paolo Ciavarro?

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

Ad annunciare quello che sembra essere il matrimonio ormai prossimo tra Clizia e Paolo, come detto, è la stessa donna che ha condiviso alcune foto con un costume decisamente particolare.

L’influencer ha pubblicato su Instagram delle foto molto eloquenti che la ritraggono con indosso un costume intero bianco e con una scritta, composta da brillantini: “The Bride (maybe)”. Tratto: “La Sposa (forse)”.

Ma non solo. Una ulteriore doppia conferma a quelle che sembrano delle nozze annunciate, arriva da uno degli scatti del post dove Clizia, appunto ha un solitario all’anulare sinistro.

I commenti alle sue foto sono stati tantissimi e per chi abbia avuto il dubbio si trattasse solo la prova costume e che la scritta fosse solo un caso, ecco la risposta della Incorvaia a fare chiarezza: “mmm. Non credo sia solo la prova costume”.

Insomma, per Clizia la conferma delle nozze. Da notare come anche Eleonora Giorgi, la mamma di Paolo Ciavarro, abbia commentato: “Che bella nuora ragazzina che ho!”.

Di seguito anche il post Instagram in questione dove, nei commenti, si possono leggere le parole della donna: