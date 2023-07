Sonia Bruganelli ha davvero avuto una lite “quasi rissa” con Sophie Codegoni? Dopo i rumors ecco la verità su come sono andate le cose.

Nelle scorse ore sul web si è sparsa l’indiscrezione di una presunta lite, definita “quasi rissa”, tra Sonia Bruganelli e Sophie Codegoni per questioni legate al programma Avanti un altro. Una news che ha sicuramente attirato l’attenzione di fan delle due donne e del programma ma che, a quanto pare, sarebbe priva di fondamento. A fare chiarezza proprio l’ormai ex moglie di Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli allo scoperto sulla “quasi rissa” con Sophie Codegoni

Sonia Bruganelli

Come detto, dopo l’espandersi della notizia della lite tra Sonia e Sophie, in tanti si stavano chiedendo quanto di vero ci fosse in tale indiscrezione.

Tra i personaggi ad intervenire subito era stato Gabriele Parpiglia che su Instagram aveva scritto: “Con tutto il rispetto ma secondo voi si possono picchiare e venire alle mani due donne? Due mamme? Suvvia. Davvero. Va bene il gossip, va bene quando è divertente o quando c’è uno scoop; ma questo no. Anche perché torno a chiedervi: ma davvero immaginereste la scena? No. E nessuno può smentire quanto ho scritto. Sonia e Sophie lo sanno bene”.

Ecco, eppure questo intervento non ha calmato le acque con il rumors ripreso da tantissime testate che si occupano di gossip. Ecco perché anche la Bruganelli ha deciso di rispondere. In che modo? Condividendo le parole proprio di Parpiglia e, di conseguenza, negando tutto e smentendo con forza la “quasi rissa”.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna: