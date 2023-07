Retroscena tra colleghe in casa Rai. Il ritorno ormai annunciato di Caterina Balivo avrebbe fatto storcere il naso ad una nota conduttrice…

Dopo qualche tempo di assenza, Caterina Balivo è pronta a tornare in Rai e riprendersi la fascia pomeridiana. Toccherà a lei guidare il programma ‘La volta buona’, nuovoshow trasmesso al posto di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone che ha chiuso definitivamente i battenti. Ma proprio questo ritorno avrebbe generato dei malumori da parte di una sua collega… Roberta Capua.

Caterina Balivo e Roberta Capua: il retroscena

Caterina Balivo

Sebbene per tanti il ritorno della Balivo su Rai 1 sia una gradita notizia, evidentemente per la Capua non è proprio così. Nulla di personale ma da quanto riferito da Pipol TV alcune tempistiche e mosse di mamma Rai le avrebbero fatto storcere il naso.

Il retroscena svelato parte dal presupposto che la bella Caterina non sarebbe stata la prima scelta dell’azienda e che dopo il rifiuto della persona indicata, la Rai abbia pensato appunto alla Balivo piuttosto che alla Capua.

Il media ha spiegato, infatti, che prima di contattare la Balivo i nuovi dirigenti Rai avevano offerto il programma a Rossella Brescia che però ha rifiutato. In un secondo momento si era quindi pensato a Roberta Capua, già di casa in Rai che sarebbe stata pronta ad accettare la proposta. peccato che qualcosa sia cambiato. “Alla fine è sbucata Caterina e Roberta pare non l’abbia presa benissimo”.

Insomma, la rivoluzione fatta in Rai sicuramente ha generato diverse reazioni non solo da parte del pubblico ma anche da parte degli addetti ai lavori, sia quelli ancora interni all’azienda sia quelli rimasti fuori o che semplicemente osservano la situazione.

L’ultima parola, ovviamente, sarà quella degli ascolti. Ma per questi bisognerà attendere appunto la prossima stagione dei vari programmi.

Di seguito anche il post Instagram di Pipol TV: