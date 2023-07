Confermato l’addio a Mediaset, Belen Rodriguez ha deciso di uscire allo scoperto con dei ringraziamenti speciali.

Nelle scorse ore le parole che avevano fatto intendere un rapporto non più idilliaco con Mediaset dopo l’addio, ora, invece, il saluto con tanto di ringraziamenti speciali e una speranza per il futuro. Belen Rodriguez ha scelto di mandare un messaggio all’azienda di Pier Silvio Berlusconi con alcuni “grazie” ad hoc per le persone evidentemente a lei più vicine.

Belen Rodriguez, il saluto a Mediaset

Attraverso una storia su Instagram, la showgirl argentina che ha lasciato Tu si que Vales dopo essere stato rimpiazzata a Le Iene, ha voluto mandare un ringraziamento a Mediaset e alle persone che le sono state maggiormente accanto nella sua esperienza lavorativa.

“Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”.

Ma i ringraziamenti non finiscono qua. Belen, infatti, ha continuato: “Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci! Belen”.

Di seguito, invece, il post Instagram precedente con tanto di risposte ai fan su quello che era stata la sua scelta di dire addio alla rete: