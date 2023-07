Triplo scatto in bikini per Martina Colombari ma è valanga di critiche per le sue forme ritenute troppo magre. Le foto.

47 anni e un fisico da fare invidia. Per tanti, però, non va bene. Stiamo parlando di Martina Colombari che si è mostrata in queste ore in post su Instagram con tre foto al mare in bikini. Gli allenamenti e la giusta alimentazione si fanno vedere ma evidentemente per alcuni è anche troppo…

Martina Colombari, da urlo in bikini ma è pioggia di critiche

Martina Colombari

“E ridevamo al mare un po’ come bambini”. Questa la didascalia scelta con tanto di emoticon appunto del mare dalla Colombari per accompagnare i suoi scatti in costume.

Foto pubblicate appunto sui social dove, oltre a fare il pieno di like, l’ex Miss ha dovuto fare i conti con qualche haters di troppo. Infatti, basta scorrere i commenti al suo contenuto per vedere la quantità di messaggi a proposito del suo fisico che, per molti, non è bello in quanto troppo magro e asciutto.

“Ma perché dite bellissima? Se è troppo magra…”, ha scritto un u tente. “Bellissima? Veramente è scheletrica”. Qualcuno va ancora più pesante: “Se togli il seno rifatto, che resta? Niente”, “Se mangiasse un pochino di più sarebbe meglio”, “10 kg in più e sarebbe perfetta”.

Non manca anche qualche “nutrizionista” del caso che consiglia alla modella di mangiare di più.

Va detto, però, che in difesa della bella Martina sono arrivati molti utenti che hanno esaltato il suo fisico a 47 anni sottolineando come sia importante anche arrivati ad una certa età avere voglia e desiderio di fare sport e mantenersi in forma.

Vedremo poi se la stessa Martina vorrà dire qualcosa o lascerà che se la sbrighino tra loro fans e haters…

Di seguito anche il post Instagram dell’ex Miss dove si possono leggere tutti i commenti: