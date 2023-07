In una nota congiunta, Ricky Martin e Jwan Yosef hanno annunciato il loro divorzio dopo sei anni di matrimonio.

Finita la storia d’amore tra Ricky Martin e Jwan Yosef. I due uomini hanno annunciato con una nota congiunta, il divorzio. Una scelta condivisa e che non porterà, stando a quanto si legge, a lotte o altre situazioni spiacevoli per il bene dei loro figli.

Ricky Martin annuncia il divorzio da Jwan Yosef

Ricky Martin

“Dopo una lunga e attenta riflessione abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio con amore, rispetto e dignità per i nostri figli e per onorare ciò che abbiamo vissuto come coppia durante questi anni meravigliosi”. Sono queste le prime parole del comunicato di Ricky Martin e di Jwan Yosef.

“Il nostro più grande desiderio adesso è continuare a mantenere una dinamica familiare sana e un rapporto basato sulla pace e sull’amicizia per poter continuare a educare insieme i nostri figli, preservando il rispetto e l’amore che nutriamo l’uno per l’altro”, si legge.

Il cantante 51enne e il pittore 38enne sono genitori della figlia Lucia, 4 anni, e del figlio Renn, 3 anni. Prima di incontrare Yosef, il portoricano era già diventato padre dei gemelli, oggi 14enni, Matteo e Valentino.

I due si erano conosciuti nel 2015 e avevno poi ufficializzato il loro fidanzamento un anno dopo nel novembre 2016. Le nozze erano arrivato nel 2017 e poco dopo anche i figli.

Di seguito il post Instagram del cantante: