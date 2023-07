Dopo la rottura con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli è sparita dal social. Giusto il tempo di rifiatare come da lei stesso spiegato.

Non sono stati giorni semplici per Oriana Marzoli che dopo essersi lasciata con Daniele Dal Moro dopo l’ennesima discussione non si è fermata un attimo anche per motivi di lavoro. Ecco perché è sparita per un po’ dai social salvo poi tornare a parlare con i fan e spiegare, appunto, come stia ora.

Oriana Marzoli spiega ai fan come sta

Oriana Marzoli

Come detto, dopo qualche giorno senza farsi sentire dai fai sui social, i tanti si erano preoccupati per lei vista anche la recente fine della relazione con Daniele Dal Moro. Ecco allora che la bella Oriana è tornata a rassicurare tutti sul suo status.

“Ciao ragazzi! Sono tornata, dovete scusarmi, non vi volevo far preoccupare”, ha esordito spiegando prima in spagnolo e poi in italiano. “Mi sono solo presa una pausa dei social perché ero un po’ stanca e sotto pressione e mi dovevo e volevo riposare. Comunque, adesso è tutto ok, quindi, non vi preoccupate!”.

Successivamente, a conferma del fatto che la ragazza stia bene, ha voluto dedicare un box domande ai seguaci parlando specialmente dei suoi costumi e spiegando di essersi ispirata per la collezione a come è lei: dolce, sensuale e fantasiosa. Insomma, dopo la rottura con Dal Moro, forse, il peggio è passato.

E proprio a proposito dei costumi della modella, ecco anche un recente suo post Instagram che fa riferimento alla sua capsule: