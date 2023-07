Rompe nuovamente il silenzio Barbara D’urso dopo l’addio a Mediaset, questa volta sui social e per mandare un messaggio ai suoi fan.

Il suo nome è senza dubbio quello maggiormente chiacchierato nell’ultima settimana. Stiamo parlando di Barbara D’Urso che nelle ultime ore ha voluto, a più riprese, dire la sua dopo l’addio a Pomeriggio 5 e Mediaset. Dopo l’intervista fiume a Repubblica, ecco anche un saluto a chi, per tanti anni, l’ha sostenuta maggiormente: il suo pubblico di fan e telespettatori.

Barbara D’Urso, il messaggio ai fan dopo addio a Mediaset

Barbara D’Urso

Tra le principali parole dette da Carmelita nell’intervista a Repubblica sul suo addio a Mediaset spiccava grande rammarico per i modi e i tempi di questa separazione.

“Il sentimento in questo momento? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione. Io non ho concordato niente”.

Ed è proprio come un seguito di quelle parole che Barbara ha voluto quindi dedicare un pensiero a tutti i suoi fan e ai telespettatori che per anni l’hanno seguita facendo trionfare, in termini di ascolti, le sue trasmissioni.

Su Twitter, la D’Urso ha scritto questo messaggio: “Non vi ho potuto salutare come avrei voluto ma oggi sono qui a dire grazie a ognuno di voi, ai miei fan fedelissimi e a chi non lo è ma mi ha comunque dimostrato solidarietà. A tutti voi va la mia gratitudine. Col cuore. E non finisce qui”.

Immediati i commenti dei suoi seguaci che, a loro volta, l’hanno ringraziata per essere stata sempre presente, sincera e sul pezzo nel corso della sua carriera a Mediaset.

Di seguito anche il messaggio pubblicato da Carmelita su Twitter: