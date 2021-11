Claudio Bisio, Francesco Mandelli e molti altri sono pronti a tornare su Sky con la serie comedy demenziale Cops 2: ecco tutti i dettagli!

La commedia demenziale poliziesca Cops 2 promette tanto divertimento, quando mancano solamente poche settimane al debutto. La produzione Sky e Banijay torna con un secondo ciclo di episodi, forte di un cast pregno di interpreti dalla consolidata reputazione, che hanno trovato sul set l’amalgama ideale per intrattenere gli spettatori. Ecco tutte le informazioni note a proposito della divertente opera, dalla trama al cast, fino alle location impiegate nelle riprese.

Cops 2: a quando l’uscita?

Lo show non cambia casa. Approdato su Sky un anno fa, sarà pure in questa occasione trasmesso dalla pay-tv, così come dal servizio on-demand NOW. Le due puntate previste verranno proposte per la prima volta assoluta il 6 e il 13 dicembre 2021 su Sky Cinema Uno.

Cops 2: la trama della serie tv

L’arresto di Anaconda al termine della S1 pare aver portato un po’ di quiete ad Apulia, la fittizia cittadina pugliese dove sono ambientate le vicende. La pace sembra però destinata a interrompersi presto, con il commissario Cinardi e la sua sgangherata banda di agenti impegnata a risolvere nuove casi.

Claudio Bisio

Difatti, qualcuno ha rubato la preziosa croce di Sant’Oronzo e le Forze dell’Ordine si ritroveranno tra le mani pure un caso di omicidio, a seguito della morte di un visconte in circostanze misteriose. Accanto alla vita in divisa, nei prossimi episodi si verrà trasportati nelle evoluzioni personali dei molteplici protagonisti, dalla coppia coniugata composta da Nicola O’Sicc e Maria Crocifissa, passando per Benny the Cop, alla perenne ricerca dell’azione, a Tommaso, il centralinista orgogliosamente gay.

Il cast di Cops 2

Il cast principale, capitanato da Claudio Bisio, il commissario Cinardi, è confermato in blocco: Pietro Sermonti e Giulia Bevilacqua interpreteranno rispettivamente Nicola O’Sicc e Maria Crocifissa; Francesco Mandelli presterà le fattezze a Benny the Cop; Guglielmo Poggi impersonerà Tommaso. Torna pure Dino Abbrescia, sotto le sembianze di Tonino, il gestore del chiosco vicino la questura dal passato complicato.

Le new entry non mancano di certo, con Ninni Bruschetta nei panni de Il Conte, un nobile decaduto che vive assieme all’anziana madre. Tullio Solenghi sarà Don Filippo, un prete che tenta di prestare contributo in veste di detective e ha tutta l’intenzione di immischiarsi nelle indagini. Infine, Gaia Messerklinger sarà Catania, un giovane magistrato alle prime armi.

Cops 2: il trailer

Il trailer è stato rilasciato mercoledì 3 novembre 2021. Per un’anteprima di Cops 2, guarda al video qui sotto:

Le location di Cops 2

La finta cittadina di Apulia è stata ricostruita in Salento, tra Nardò e Lecce, luoghi delle riprese, cominciate il 10 maggio e concluse il 7 luglio scorsi. Alcune scene hanno avuto luogo a Melpignano e Acaya. Fondazione Apulia Film Commission e Regione Puglia hanno garantito il loro sostegno ai lavori.