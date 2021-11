È in arrivo l’ultima stagione di Lost in Space 3, il reboot dell’omonima serie Anni ’60: tutti i dettagli sul ciclo finale di episodi.

Remake dell’omonima serie tv del 1965, Lost in Space 3 ne decreta l’epilogo. Rinnovata il 9 marzo 2020, tutti gli appassionati auspicano in un chiusura del cerchio ideale, il degno coronamento di un viaggio abbastanza lungo, avvenuto sempre su Netflix. Andiamo a scoprire le informazioni note a riguardo, dalla data di messa in onda alle location, passando per la trama e il cast.

Lost in Space 3: a quando l’uscita in Italia?

Mancano giusto poche settimane alla data di rilascio sulla piattaforma on-demand. Lo show di fantascienza approderà, infatti, il 1° dicembre 2021 nelle centinaia di Paesi dove Netflix è già presente, Italia compresa. A comunicarlo l’azienda stessa, attraverso il primo filmato promozionale diffuso..

Il cast di Lost in Space 3

Il cast principale è costituito da: Maxwell Jenkins (nel ruolo di Will Robinson); Molly Parker (Maureen Robinson); Taylor Russell (Judy Robinson); Ignacio Serricchio (Don West); Brian Steele (Robot); Toby Stephens, figlio di Maggie Smith (John Robinson); Mina Sundwall (Penny Robinson). Al momento non è stato rivelato chi si calerà nei panni di Grant Kelly, il padre biologico di Judy. Inoltre, permane un grosso punto interrogativo sulla presenza di JJ Feild nelle vesti di Ben Adler, teoricamente ucciso nella S2, e Parker Posey, sotto le sembianze di June Harris/Dr. Smith, sacrificatosi per salvare Maureen. Difatti, in nessuno dei due casi la morte è stata confermata.

Lost in Space 3: il trailer

Netflix ha pubblicato qualche settimana fa il primo teaser trailer dello show, ideato da Matt Sazama e Burk Sharpless. Qualora te lo fossi perso, lo puoi recuperare qui sotto:

Le location di Lost in Space 3

Per l’ennesima volta il luogo delle riprese dovrebbe cambiare: dopo Vancouver (S1) e l’Islanda, la scelta sarebbe ricaduta sulla città canadese di Burnaby, in Columbia Britannica.