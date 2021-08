Non solo Il commissario Montalbano, molte serie TV e fiction della TV italiana sono ambientate in Sicilia: ecco quali vedere assolutamente.

Mare, solo, buon cibo, splendidi paesaggi naturali e anche tante città d’arte: la Sicilia è certamente un patrimonio di bellezza e cultura dell’Italia e non è un caso che spesso sia la meta scelta dai turisti ma anche che sia la location scelta da registi e produttori per girare i propri film o le proprie serie TV. Vediamo ora quali sono le migliori fiction ambientate in Sicilia.

Le fiction ambientate in Sicilia

Il commissario Montalbano: si tratta della fiction siciliana Rai per eccellenza. Tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, le indagini del commissario interpretato da Luca Zingaretti sono ambientate nell’immaginaria Vigata ma in realtà gli episodi sono girati in vari luoghi della Sicilia.

Il giovane Montalbano: è la serie TV spinoff de Il Commissario Montalbano. Il protagonista è Michele Riondino e anche in questo le location sono sparse per tutta l’isola.

Squadra antimafia: composta da otto stagioni è una delle serie TV più amate di Canale 5. E’ stata girata in parte nel Lazio ma in gran parte anche in Sicilia, dove è ambientata. Tra le location troviamo, nel corso delle varie stagioni, Catania, Palermo, Aci Castello, Acireale e Monreale.

Rosy Abate: è lo spinoff di Squadra antimafia e ha per protagonista principale il personaggio interpretato magistralmente da Giulia Michelin. Anche questa serie è ambientate e girata in Sicilia.

La piovra: tra le serie TV siciliane di maggiore successo di tutti i tempi troviamo La piovra. E’ una delle serie Tv italiane più famosa al mondo, ha debuttato agli inizio degli anni ’80 ed è stata una delle prime a raccontare la mafia sul piccolo schermo.

Anna: tratta dal romanzo di Nicolò Ammaniti, è una serie TV Netflix. La Sicilia è la regione che ha ospitato le riprese dei vari episodi, in particolare la parte nord dell’isola, tra Palermo e Messina.

