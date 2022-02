Le razze di cani che non crescono sono più di quante si pensi. Scopriamo le più note e apprezzate e quali sono i cani che rimangono piccolissimi.

I cani che non crescono di statura sono spesso desiderati da chi si trova a vivere in appartamenti piccoli o, per esigenze di vita, si trova a spostarsi spesso. In questi casi, un cane che rimane piccolo offre infatti la garanzia di non occupare troppo spazio e di poter essere trasportato senza troppi problemi.

Ecco quindi, quali sono i cani che non crescono mai.

Razze di cani che non crescono

Spesso, ci si trova a rinunciare al desiderio di prendere con se un cane perché non si dispone dello spazio necessario per farlo muovere o perché si viaggia spesso e non si sa dove lasciarlo.

chihuahua

Due problemi che si possono risolvere facilmente grazie ai cani piccoli che non crescono.

Ci sono infatti diverse razze la cui crescita è davvero minima o che restano piccoli.

Tra le razze di cani piccoli che non crescono ci sono ad esempio il Pechinese, il Boston Terrier, il Chin giapponese, il Carlino nano, il Toy fox terrier ed il Maltese.

Tra i cani piccolissimi che non crescono ci sono invece il Volpino, il Barboncino nano, il Volpino di Pomeriana, lo Yorkshire Terrier, il Bassotto nano, il Pinscher nano, il chihuahua a pelo corto e il chihuahua a pelo lungo. Esemplare che (sia a pelo corto che lungo) è anche noto come il cane più piccolo al mondo.

Cosa è giusto sapere sui cani che rimangono piccoli

Ora che abbiamo visto quali sono le razze di cani che restano piccoli è importante imparare qualcosa di più sul loro conto. Il fatto che siano piccoli, infatti, non implica il tenerli sempre in casa come fossero dei giocattoli. Seppur piccoli, i cani di qualsiasi razza hanno bisogno di muoversi. Anzi, si potrebbe dire che più piccoli sono e più energia hanno da spendere.

Tolti i luoghi comuni di cani da portare in giro in borsetta (si può, ma solo quando è strettamente necessario) e che vivono in salotto, i cani vanno infatti portati in giro e bisogna occuparsi di loro con la stessa attenzione che si avrebbe per quelli più grandi. Attenzione alla quale ne avrà aggiunta addirittura in più visto che si tratta di esemplari che, in quanto piccoli, sono anche più fragili.

