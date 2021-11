Il chihuahua a pelo corto è noto a tutti per essere il cane più piccolo al mondo. Scopriamo quali sono le sue tante particolarità e cosa è utile sapere su questa razza.

Il chihuahua a pelo corto è un cane di origini messicane dalle ridotte dimensioni. Non per niente si tratta del cane più piccolo al mondo. Spesso chiamato anche chiwawa a pelo corto, per via della pronuncia che porta a trascrivere il nome erroneamente, questo cane ha un carattere vispo e allegro, è molto intelligente e contrariamente a quanto si pensa si rivela adatto alla vita in famiglia, proprio per il suo essere tra le razze di cane piccoli.

Chihuahua a pelo corto: carattere e particolarità

Esattamente come per la variante a pelo lungo, il chihuahua è un cane allegro e dotato di un certo caratterino. La sua vita media può andare dai 13 ai 20 anni e tutto per uno scricciolo che può pesare tra 1,2 e i 3 kg.

Quanto ai colori, questi possono andare dal bianco al focato, passando per il miele ed il marrone scuro. Tra i tanti, uno dei più apprezzati è il chihuahua bianco a pelo corto.

Animale da compagnia, ha un carattere allegro e determinato e sa sempre come farsi capire. Va d’accordo sia con i più piccoli che con altri animali a patto però di aiutarlo ad ambientarsi e di ricordarsi sempre che essendo piccolo va trattato con una certa attenzione.

Tende a legarsi molto all’intera famiglia della quale diventa a tutti gli effetti un membro e per cui si dimostra disposto a tutto. Geloso e affettuoso, è molto intelligente e in genere gode di buona salute. È importante però ricordare sempre che per via del pelo davvero molto corto, in presenza di un clima più freddo può aver bisogno di una copertina o di un maglioncino.

Come prendersi cura del chihuahua

Il chihuahua è un cane molto forte ma che resta comunque piccolo. È quindi importante averne cura al fine di proteggerlo da urti o da traumi che potrebbero essergli fatali. È altresì importante aver cura della sua alimentazione e di offrirgli il giusto spazio per il movimento. Non si tratta infatti di un semplice cane da borsetta ma di un esemplare che necessita di muoversi per mantenersi in forma.

Essendo a pelo corto non richiede particolari cure sebbene vada ovviamente lavato e curato nella sua igiene personale.

Quanto ai costi, per chihuahua a pelo corto, il prezzo si aggira dai 700 ai 1200 euro. Cifra alla quale si dovranno poi aggiungere le spese veterinarie e quelle alimentari. È inoltre importante ricordare che è sempre meglio diffidare di chi vende chihuahua nani in quanto questa razza è già piccolissima ed esemplari particolarmente più ridotti nelle dimensioni potrebbero avere patologie in atto. Per questo motivo è consigliabile rivolgersi sempre ad allevatori riconosciuti e amanti della razza.

