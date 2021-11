Scopriamo insieme cosa mangiano le tartarughe d’acqua. I cibi concessi, quelli da evitare e come somministrarglieli.

Le tartarughe d’acqua sono dei rettili che per vivere bene hanno bisogno di un’alimentazione specifica e che tende a cambiare nel tempo. Per far sì che vivano bene e a lungo è quindi importante conoscere le loro necessità in fatto di alimentazione. Scopriamo, quindi, qual è il miglior cibo per tartarughe ad acqua, cosa mangiano e cosa non è per niente adatto a loro.

Cosa mangiano le tartarughe d’acqua dolce

L’alimentazione delle tartarughe d’acqua, a differenza di quanto si crede, non è fatta solo di pellet e gamberetti secchi. Per poter vivere bene in casa, queste creature hanno infatti bisogno di ben altri alimenti. Per prima cosa è quindi importante capire se si ha a che fare con tartarughe onnivore o carnivore.In entrambi i casi le verdure sono molto importanti e tra le più preziose ci sono la lattuga, il radicchio, le carote, la cicoria e il tarassaco.

Anche il pesce riveste ovviamente la sua importanza e tra i più indicati figurano la trota, il latterino e l’alborella. Quanto alla carne, le tartarughe d’acqua mangiano prevalentemente quella bianca come, ad esempio, il pollo.

n ogni caso è meglio non esagerare mai perché una quantità eccessiva potrebbe portarle ad ammalarsi.

Detto ciò, la maggior parte delle tartarughe d’acqua tende a mangiare più carne da piccola per poi passare ad un’alimentazione più orientata sui vegetali. Tra altri tipi di alimenti ci sono gli insetti, i preparati commerciali ed i già citati gamberetti che insieme ad altri alimenti come il fegato o le zucchine vanno dati in piccole quantità e solo di tanto in tanto.

Quanto devono mangiare le tartarughe ad acqua

Trattandosi di animali piccoli è importante non esagerare mai con le porzioni.

È inoltre importante ricordare che essendo molto voraci mangerebbero sempre. Motivo per cui è preferibile stabilire a priori quanto cibo somministrargli.

Sebbene crescendo possano necessitare di cibo anche solo due o tre volte al giorno, si può optare per fornirgli lo stesso suddiviso in parti uguali tutti i giorni. In questo modo si eviterà di sovraccaricarle.

Quanto alle dosi esatte, queste cambiano in base all’età e allo stato di salute della tartaruga. È quindi importante attenersi alle indicazioni del veterinario.

