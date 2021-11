Il chihuahua a pelo lungo è il cane più piccolo al mondo. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Il chihuahua a pelo lungo (spesso chiamato erroneamente chiwawa a pelo lungo, per via della pronuncia che può trarre in inganno) è il cane più piccolo del mondo ed è originario del Messico. Oltre ad essere particolarmente ambito per via delle sue ridotte dimensioni è un cane dal carattere molto particolare ed in grado di donare tantissimo affetto. Cerchiamo quindi di conoscerlo meglio.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Chihuahua a pelo lungo: carattere e particolarità

Come il nome stesso suggerisce, il chihuahua a pelo lungo è un altro modo per definire il chihuahua che vanta un pelo lungo. La razza è infatti la medesima e a parte la presenza di un pelo più lungo lungo il corpo non ci sono altre differenze.

chihuahua

Con una vita media che va dai 13 ai 20, il chihuahua pesa da 1,2 a 3 kg massimo. Il suo colore può variare dal bianco al nero passando per il miele, il focato e altre colorazioni.

Animale di compagnia, vanta un carattere davvero particolare. Si tratta infatti di una razza coraggiosa che si lega in modo unico ai componenti della famiglia e che per loro si mostra disposto a tutto. Ovviamente, non tiene spesso conto delle suo essere un cane di razza piccola ridotte dimensioni, motivo per cui in casi estremi potrebbe mettersi in pericolo. Agile e aggraziato gode generalmente di buona salute e, ovviamente, richiede qualche attenzione in più rispetto l’esemplare a pelo corto.

Contrariamente a quanto si dice non sono animali chiassosi, tutto dipende infatti dal tipo di educazione che ricevono. Si tratta quindi di un buon cane per tutta la famiglia. A patto, ovviamente, di averne cura e di dedicargli tutte le cure necessarie.

Come curare al meglio il chihuahua

Il chihuahua necessita di diverse cure che vanno da una buona alimentazione, alla giusta attività fisica (ha bisogno di muoversi come tutti i cani) e, nel caso di quello a pelo lungo, è necessario provvedere con diverse spazzolature a settimana.

Da un punto di vista economico, le cifre sono variabili. Per un chihuahua a pelo lungo il prezzo va infatti dai 700 ai 1200 euro. Cifra che varia in base agli standard del cane.

Infine, è bene ricordare che il chihuahua nano a pelo lungo non esiste. Si tratta già del cane più piccolo del mondo e, sebbene alcuni possano svilupparsi più o meno di altri, le misure standard sono quelle già riportate. Altre potrebbero sottintendere dei problemi genetici.

Trattandosi di una razza molto delicata è quindi importante rivolgersi sempre ad allevatori riconosciuti e amanti della razza.