I pesci d’acquario sono tanti e vari e si distinguono per differenze particolari. Scopriamo quali sono i più noti e scelti tra tutti.

Quando si parla di pesci d’acquario non si ha sempre un’idea ben precisa di quanti ce ne siano effettivamente. Eppure, la scelta è davvero ampia.

Detto ciò, sono in tanti a prediligerne alcuni piuttosto che altri e ciò fa si che alla fine, ci siano dei pesci più comuni di altri e che è quasi sempre possibile trovare in un acquario.

Ecco quindi quali sono i più noti e che vale la pena conoscere.

Pesci d’acquario d’acqua dolce: ecco i più noti

Tra i pesci d’acqua dolce dell’acquario, uno che non manca quasi mai è il Guppy. Si tratta di uno tra i pesci più famosi e che ha origine nei Caraibi e che per questo rientra tra i pesci tropicali d’acquario.

acquario

Essendo un pesciolino che non richiede particolari cure è solitamente consigliato come primo pesce dal quale iniziare. Al contempo, per star bene ha bisogno di vivere in gruppo e ciò porta ad un ricambio continuo che lo rende sempre presente.

Un’altro pesce comune è il così detto pesce neon, noto per i suoi colori cangianti che fanno si che l’acquario appaia bellissimo ogni qual volta se ne vede uno. Anche in questo caso è importante che il pesciolino non sia da solo ma con altri esemplari della stessa specie.

Tra i pesci tropicali d’acqua dolce non va poi dimenticato il classico pesce rosso che come ormai è ben noto non vive poi così bene nella classica boccia (per quanto grande essa sia) ma avrebbe bisogno di un acquario nel quale muoversi liberamente.

Come mantenere al meglio i pesci d’acqua dolce nell’acquario

Ovviamente, per far si che l’acquario appaia al meglio di se e sia al contempo popolato da pesci felici e sani è molto importante non acquistare esemplari diversi a casaccio.

Il consiglio, specie se si è alle prime armi ,è quindi quello di rivolgersi ad un esperto in modo da scegliere solo specie che siano compatibili tra loro e che necessitino dello stesso tipo di alimentazione.

In questo modo si potrà essere sicuri del benessere dei propri pesci godendo al contempo di un acquario bello e variegato.

