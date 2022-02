Giorgio Panariello non ha mai nascosto la sua grande passione per gli animali. Cosa sappiamo sui due cani che ha accolto in famiglia?

Attore, comico e regista molto apprezzato, Giorgio Panariello ha una carriera di tutto rispetto. Alcuni dei suoi film sono diventati cult e in molti ne conoscono a memoria anche le battute. Eppure, in tanti non sanno che è anche un grande amante degli animali. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sui cani che ha accolto in famiglia.

Giorgio Panariello, i cani: razza e nome

Giorgio Panariello non ha bisogno di presentazioni. I suoi film sono iconici, così come lo sono diventati alcuni personaggi da lui inventati: da Mario il bagnino a Lello Splendor, passando per Naomo e il macellaio Pio Bove. In tanti, però, non sanno che l’attore, comico e regista ha una grande passione per gli animali. Non a caso, è da tempo impegnato nella Lega per la difesa dei cani ed è presidente onorario della LNDC Animal Protection, una campagna che si occupa della salvaguardia di tutti gli animali esistenti. Panariello ha in casa due cani bellissimi, di nome Pocky e Pie. Entrambi di razza chihuahua, uno ha il pelo di color nero, mentre l’altro ha un manto di una bellissima tonalità sabbia.

Il primo cane che Giorgio ha adottato è Pocky. Quando quest’ultimo si è ritrovato a convivere con Pie, tutto è andato per il meglio. I due cuccioli vanno d’amore e d’accordo e l’attore li porta sempre con sé. Prima che arrivassero loro, Panariello aveva altri due ‘figli’ pelosi: Zeus, di razza pastore tedesco, e Crusca, un meticcio salvato dalla strada.

Sui suoi profili Instagram, Pocky e Pie appaiono spesso accanto al loro padrone. Qualche volta, come in una puntata di Domenica In, i cuccioli sono stati ospiti anche in televisione.

3 curiosità su Giorgio Panariello e sulla sua passione per gli animali

I cani di Giorgio Panariello fanno parte in tutto e per tutto della vita quotidiana della sua famiglia. Non a caso, l’attore ha confessato di aver tatuato i loro nomi.

-I nomi di Pocky e Pie sono impressi sul corpo dell’attore, così come i suoi figli o le sue fidanzate. Per sua stessa ammissione, i “cani sono come i figli“.

-Panariello ha scritto un libro intitolato Non ti lascerò mai solo, dedicato proprio ai suoi cani.

-L’attore ha dedicato uno spettacolo teatrale alla sua grande passione per gli animali.

