Tra i tanti cani di cui spesso si ha una conoscenza approssimativa c’è senza dubbio il Rottweiller.

Razza di origini molto antiche, ha un fisico robusto e al contempo armonioso ed un aspetto che invita allo sguardo. Spesso considerato un cane feroce, si rivela in realtà molto più socievole di quanto si pensi. Ecco, quindi, cosa c’è da sapere sul suo modo di essere e sulla vita con un cane di questa razza.

Quando si parla del Rottweiller è sempre molto importante tenere a mente che si tratta di un cane dal carattere forte e che per questo ha bisogno di una certa leadership.

Per quanto possa apprire feroce si dimostra affettuoso verso i componenti della propria famiglia. Intelligente, è molto facile da addestrare poiché capisce i comandi al primo colpo. Inoltre ha sempre voglia di gratificare il proprietario verso il quale si dimostra estremamente fedele.

Sensibile e coraggioso al contempo è un cane che ha bisogno di avere degli orari regolari e uno stile di vita che gli consente di giocare e di sfogare la sua energia. Amichevole con i bambini tende ad essere invece diffidente con gli estranei. Cosa che nasce sopratutto dal suo istinto di protezione verso la famiglia e che ben si unisce al suo essere un ottimo cane da guardia. Nonostante la sua stazza, si adatta facilmente alla vita in appartamento purché ci si prenda cura di lui facendolo uscire quanto serve.

Il Rottweiller ha un prezzo che va dai 1000 euro in su. Per il resto, oltre alle spese relative ai giochi e a tutto ciò che può essere utile al fine di farlo vivere al meglio, vanno unite quelle delle visite veterinarie e, ovviamente, del cibo.

A tal proposito, questa razza gode di un appetito davvero importante e che è utile assecondare con una dieta sana e bilanciata. I cuccioli vanno poi seguiti in modo particolare perché crescendo velocemente possono andare incontro a problemi alle articolazioni. Per andare sul sicuro, quindi, è sempre meglio rivolgersi ad allevatori e amanti della razza.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram