6 curiosità su Arisa: dai look stravaganti, alle lacrime per amore

Conosciamo meglio Arisa, dai look stravaganti alla scelta di voler sembrare più femminile, passando per i tira e molla con il fidanzato…

Arisa (vero nome: Rosalba Pippa) è originaria di Genova (dove è nata il 20 agosto 1982 sotto il segno del Leone) ma è cresciuta a Pignola, un piccolo paese in provincia di Potenza. Coltivando il sogno di diventare una cantante si trasferisce a Milano, dove dopo aver svolto alcuni tra i più disparati mestieri (dalla cameriera all’estetista) dà inizio alla sua carriera nel mondo della musica, iscrivendosi al Festival di Sanremo 2009 e uscendone vincitrice tra le Nuove Proposte. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla cantante: dalle stranezze dei suoi look alle storie d’amore!

6 curiosità sulla cantante Arisa

– Da ragazzina si sentiva diversa dagli altri. In un’intervista alle Invasioni Barbariche ha raccontato che da piccola aveva fatto amicizia con una bambina dall’accento strano, e che per questo aveva deciso di adottare lo stesso modo di parlare. I compagni di classe spesso la evitavano per le sue stranezze, ma a lei non importava nulla.

Arisa

– Ha uno spiccato senso dell’ironia e secondo lei l’amore dura solo tre anni: “Gli uomini cominciano a diventare distratti dopo due anni e mezzo, due anni, facciamo anche uno e mezzo“. Nonostante ciò non ha mai fatto segreto di essere molto romantica e di sognare il matrimonio e dei figli.

– Non ha mai dato retta a chi la prendeva in giro per il suo aspetto, e ha sempre difeso il proprio stile. Nel 2017 ha messo l’apparecchio per i denti, e con diversi post su Instagram ha fatto ironia mostrando grandi sorrisi.

– Il suo vero nome è Rosalba Pippa ma ha scelto di farsi chiamare Arisa: le lettere che compongono il suo pseudonimo sono le iniziali dei componenti della sua famiglia.

– È famosa fin dall’esordio della sua carriera musicale per i look appariscenti (ha sfoggiato di tutto, da capelli cortissimi biondo platino, a occhiali spessi e frangetta); nel 2018 ha scelto un look molto femminile che secondo molti l’ha fatta somigliare a Levante. Per questo motivo, tra le due cantanti ci sarebbe stata una lite sui social, poi smentita dalle due donne, che hanno sostenuto si trattasse di un semplice scherzo.

– Ha una cagnolina che adora e che si chiama Titti, di cui posta spesso foto insieme su Instagram.

Arisa: fidanzato e vita privata

Dopo una relazione con il musicista Giuseppe Anastasi, che per lei ha scritto Sincerità (il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2009) e con cui ha mantenuto un ottimo rapporto (i due, occasionalmente, collaborano ancora professionalmente), la cantante ha iniziato una relazione con il suo manager, Lorenzo Zambelli.

La relazione con Zambelli è andata avanti fino al 2017, tra numerosi tira e molla. In un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni Arisa aveva confidato: “Chiacchiero troppo e poiché parlo tutto il giorno di qualsiasi argomento la mia chiacchiera preferita è il silenzio soprattutto quando sto con il mio fidanzato. Si dice ‘amarsi non è guardarsi ma guardare nella stessa direzione’. Ecco, noi quando siamo a casa guardiamo nella stessa direzione, in silenzio”.

Nel 2016 la cantante aveva anche rivelato di sentirsi pronta ad avere un bambino: “Se ora la cicogna arrivasse, mi sentirei pronta e sarei felice di accogliere una nuova vita. Ma non sono cose che si pianificano a tavolino” aveva confidato a Vanity Fair. La cicogna, però, non è arrivata e il loro amore è giunto al capolinea.

Dopo la fine della relazione con Zambelli, la cantante si è detta single e felice. Salvo poi farsi prendere dalla nostalgia per il suo storico ex, Giuseppe Antasi, durante un’intervista nella trasmissione Rai, La Mia Passione:

“Io ho vissuto un amore eccezionale. È stato amaro e dolce, difficile, ma assolutamente un quadro disegnato da Dio. Dopo che vivi una storia così poi basta, indirizzi l’amore verso luoghi diversi. L’amore a volte può essere cannibale e io non ne ho voglia“, ha confessato un po’ commossa durante una puntata di metà settembre 2018.