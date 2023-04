Arisa ha lasciato casa nel suo paese natale per trasferirsi a Milano: il suo appartamento nella capitale meneghina la rappresenta appieno.

Arisa è cresciuta a Pignola, vicino Potenza, ma ha deciso di trasferirsi a Milano: è nella capitale della moda che la due volte vincitrice del Festival di Sanremo ha trovato la serenità, acquistando una casa in tutto e per tutto simile a lei. All’interno dell’appartamento sono presenti alcuni oggetti che richiamano la vena creativa della cantante, e ovviamente alcuni di essi testimoniano il suo amore per la musica.

La casa di Arisa a Milano

Arisa ama vivere appieno gli spazi del proprio appartamento, e la sua camera da letto ne è certamente una prova. La cantante ha mostrato ai fan il disordine causato dal suo cambio di stagione, e nella stanza saltano immediatamente all’occhio la custodia di una chitarra e un vecchio specchio con cornice in ottone.

La camera da letto è anche la stanza preferita di Titti, il cucciolo di Arisa, che insieme a lei cerca un po’ di relax tra le coperte.

Il pianoforte è uno degli oggetti a cui la cantante è più legata: si trova nel salone, e sopra di esso si trovano una pianta, alcune foto e uno dei quadri che Arisa ama di più (e che forse fa parte della collezioni di quelli che ha dipinto lei stessa, come ha rivelato a IoDonna).

Per la cantante esercitarsi al pianoforte e suonare nella tranquillità della propria casa è importantissimo. Oltre al piano in salone non potevano mancare un televisore e centinaia di libri e dischi, “pane quotidiano” per Arisa.

In salone la cantante ha anche un comodo divano color pelle, e ovviamente alle pareti della stanza non potevano mancare altri quadri: tutti di genere astratto e dai colori molto particolari.

Le finestre si affacciano su uno dei quartieri di Milano, e riempono la casa di luce nelle giornate di primavera.

Nella cucina di Arisa si respira aria di casa: i mobili sono di un classico color bianco, ma a dare colore ci sono i numerosi oggetti che la cantante utilizza per cucinare. Tra i tanti, una tazza con una sua foto.

“Il luogo del cuore è la mia casa di Milano, la prima che ho comprato. Piena di cose di cui non riesco a disfarmi”, ha raccontato Arisa a IoDonna. Nell’appartamento ci sarebbero i suoi ricordi, una collezione di cappelli di cui non riuscirebbe a disfarsi e ovviamente i quadri, che spesso dipingerebbe lei stessa.

