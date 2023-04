App per disegnare vestiti: le migliori applicazioni per disegnare abiti e realizzare capi d’abbigliamento alla moda.

Sogni di diventare stilista? Hai sempre desiderato creare il tuo stile e i tuoi capi di vestiario, ma non sei in grado di disegnare molto bene? Oggi i limiti “artistici” non sono più un problema, grazie alle tante app per disegnare vestiti presenti sugli store. Gli appassionati di moda possono infatti contare su nuovi alleati per creare capi personalizzati: programmi che permettono di trasformarsi in veri maestri di stile, per realizzare i propri abiti con pochi semplici passaggi. Ma quali sono le migliori? Scopriamo insieme alcuni delle più utilizzate.

Le migliori app per disegnare vestiti con iOS

Fermo restando che online esistono diversi programmi, alcuni anche gratuiti, per poter disegnare abiti con pochi e semplici passaggi (come Tailornova), è evidente che sia molto più comodo farlo utilizzando alcune app. Ne esistono diverse sia per iOS, utilizzare con iPhone e iPad, sia per Android. Partiamo dalle prime.

ragazza telefono smartphone

Partiamo da Prêt-à-Template, nominata per diversi anni la migliore app di fashion design grazie alle sue diverse funzionalità e all’interfaccia, semplice e intuitiva, che la rende utilizzabile da tantissime persone, anche dai meno esperti. All’interno di questo software possiamo trovare oltre mille template di diverso tipo per realizzare scarpe, accessori e abiti assolutamente personalizzati. Oltre ai template, è possibile aggiungere ancora più creatività ai propri disegni realizzando a mano alcuni dettagli e sfruttando alcuni strumenti come lo sfumino e le fantasie del tessuto. Disponibile sull’App Store in versione gratuita limitata, può essere utilizzata in versione Premium sottoscrivendo un piano di abbonamento mensile da 5,99 euro al mese, trimestrale da 13,99 euro al mese o anche annuale, da 39,99 euro al mese.

Tra le alternative più amate dagli utenti vale la pena ricordare Teaser, app che consente di creare grafiche per magliette o felpe, Snaptee, app gratuita che ha la stessa finalità, e Design di moda: Sketchbook, app più completa delle precedenti, pre creare bozzetti di vestiti attraverso un set di strumenti piuttosto ricco.

App per creare abiti con Android

Quando si parla di personalizzare, è inevitabile tenere in considerazione Android, il sistema operativo mobile maggiormente personalizzabile. Anche sul Play Store sono infatti disponibili diverse applicazioni che possono trasformare ognuno di noi in un vero e proprio stilista.

ragazza telefono smartphone casa sorriso

Crea vestiti alla moda con Fashion Design FlatSketch, altra app completa e adatta a tutti. Intuitiva e semplice da utilizzare, permette di progettare e disegnare vestiti di ogni tipo, usufruendo di una libreria composta da oltre mille grafiche vettoriali da usare come ispirazione o da combinare tra loro. Rispetto ad altre alternative è specializzata soprattutto per vestiti adatti a un pubblico femminile, ma è talmente ricca da riuscire a soddisfare anche i capricci degli utenti più esigenti. Tra l’altro, è disponibile anche sull’App Store. Se quindi hai un iPhone e vuoi provarla, scaricala senza problemi.

Ma esistono alternative valide su Android? Ovviamente sì. In particolare segnaliamo T-Shirt Design Studio, app per modificare magliette, estremamente semplice da utilizzare. E poi anche Combyne, che permette, un po’ come Fashion Design, di combinare gli abiti utilizzando migliaia di template e sfruttando anche i capi di abbigliamento di brand molto famosi.

Riproduzione riservata © 2023 - DG